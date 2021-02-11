Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 марта

Визу планируют выдавать в упрощенном порядке – как было до пандемии.

Кипр заявил о готовности выдавать туристические визы россиянам. Ожидается, что оформить документы можно будет с 1 марта в упрощенном порядке. Это значит, что подать заявление можно будет онлайн – как было до пандемии. Об этом сообщает АТОР.

На оформление визы обычно уходить около пяти рабочих дней, но чаще всего консульство делает ее за сутки. Это значит, что россияне смогут не планировать путешествие, а отправиться в него в любое удобное время.

Напоминаем, что Кипр готов принять туристов не только из России, но также из десятка других стран.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия ужесточит правила въезда из-за мутации Covid-19. Теперь каждый при въезде будет обязан проходить тестирование на инфекцию.