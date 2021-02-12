Актер Епифанцев призвал не хвалить его за драку в кафе на Марата

Известный российский актер театра и кино Владимир Епифанцев стал ярким участником конфликта в одном из баров на улице Марата. Он вступился за свою бывшую жену актрису Анастасию Веденскую, которую знакомая ударила бокалом по голове.

Инцидент случился в Северной столице несколько дней назад. Актриса Анастасия Веденская отмечала премьеру фильма друга-режиссера с компанией малознакомых. В итоге, радостная встреча превратилась в потасовку. Знакомая напала на актрису, так как не разделяет ее позиций о домашнем насилии. В итоге, Веденская получила бокалом по голове.

Помочь в этой ситуации помимо стражей порядка актриса позвала актера и бывшего мужа Владимира Епифанцева. В своем Instagram-аккаунте он рассказал о случившемся.

«Вы несёте дичь, когда хвалите меня за произошедшее. Мне внутри мерзко, неприятно, что вы пишете, и неловко за вас. Вы похожи на стадо», – заявил актер.

Отметим, что кадры с участием Епифанцева попали на видео. По кадрам можно понять, что актер вступил в драку со знакомой Веденской, а затем принялся и за ее мужа. Горожан поразило то, что он избивал семейную пару, сняв обувь.

Сам артист прокомментировал это тем, что сделал это «на рефлексе».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что пострадавшей от удара бокалом в заведении на Марата оказалась актриса Веденская.