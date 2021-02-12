Москвичка пыталась убить трех детей, оставив их в лесу на морозе

Жительница Новой Москвы попыталась убить трех своих детей.

Инцидент произошел вечером 11 февраля.

Как полагает следствие, 33-летняя женщина привезла своих детей в лес, раздела их догола и оставила на морозе. Все это увидел очевидец и обратился в полицию. Дети с различными степенями обморожения были госпитализированы в детскую городскую больницу. Женщина тоже доставили в больницу, ее проверят на вменяемость, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шестеро несовершеннолетних детей, взятых в заложники собственным отцом в квартире города Колпино в октябре прошлого года, останутся в Центре содействия семейному воспитанию до конца весны. Ребята находятся в социальном центре на протяжении вот уже трех месяцев.