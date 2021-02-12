Петербуржцев предупредили о снеге и ветре в субботу

Петербуржцев предупредили о снеге и ветре в субботу
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay

В Петербурге в субботу, 13 февраля, ожидается облачная погода. В некоторых районах, по прогнозам синоптиков, выпадет снег.

Согласно данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха опустится до -21 градуса. Ветер ожидается слабый. Днем похолодает до -11 градусов. Ветер подует со скоростью 3-8 м/с.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому МЧС предупреждает водителей быть внимательнее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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