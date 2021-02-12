На Торжковской произошла массовая авария

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Машины после столкновения выглядят помятыми. Непонятно, есть ли пострадавшие.

В Приморском районе сегодня, 12 февраля, произошла массовая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Торжковской улице – там столкнулись три автомобиля. Участниками ДТП стали два «Хендая» и «Мерседес». Непонятно, как именно произошла авария и каковы ее последствия – видно лишь, что машины оказались сильно помяты.

Движение на участке дороги затрудненно, отмечают автомобилисты. Остается надеяться, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парашютной автоледи подбила пожарную машину, спешащую на вызов. На кадрах видно, что передняя часть легкового автомобиля сильно пострадала, на дороге разбросаны осколки и детали транспортного средства.