На Ленина ОМОН обнаружил у скончавшегося петербуржца боеприпасы в доме

В Петербурге специалисты-взрывотехники проверили квартиру скончавшегося местного жителя, после сообщений о находке боеприпасов. Были найдены подозрительные предметы.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в дежурную часть накануне, 11 февраля, поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Ленина родственники обнаружили у погибшего петербуржца снаряды.

Прибывшие на место специалисты установили, что предметы являются муляжом 30-миллиметровых снарядов. Они были изъяты для утилизации. Находка не представляла опасности, однако ее необходимо уничтожить.

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