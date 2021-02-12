На Ленина ОМОН обнаружил у скончавшегося петербуржца боеприпасы в доме

На Ленина ОМОН обнаружил у скончавшегося петербуржца боеприпасы в доме
Взрывотехники проверили квартиру. Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу

В Петербурге специалисты-взрывотехники проверили квартиру скончавшегося местного жителя, после сообщений о находке боеприпасов. Были найдены подозрительные предметы.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в дежурную часть накануне, 11 февраля, поступило сообщение о том, что в одной из квартир на улице Ленина родственники обнаружили у погибшего петербуржца снаряды.

Прибывшие на место специалисты установили, что предметы являются муляжом 30-миллиметровых снарядов. Они были изъяты для утилизации. Находка не представляла опасности, однако ее необходимо уничтожить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суд отправил под арест пенсионера, расчленившего женщину в Мурино. Расследование дела продолжается. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

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На Ленина ОМОН обнаружил у скончавшегося петербуржца боеприпасы в доме
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