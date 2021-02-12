В Ленобласти в лесу насмерть замерзли мужчина и женщина

Признаков насильственной смерти на телах найдено пока что не было.

В Приозерском районе в лесу обнаружили два замерзших тела. Об этом сегодня, 12 февраля, рассказали в правоохранительных органах.

Известно, что в полицию обратилась женщина, заявившая, что супруг не выходит на связь некоторое время. В ходе поисков было найдено два замерших трупа. Полицейские обнаружили не только пропавшего мужчину, но и тело 29-летней женщины, проживавшей в садоводстве «Запорожское». Рядом с телами лежала термокружка.

Отмечается, что признаков насильственной смерти на телах не видно. Их отправили в морг для выяснения обстоятельств гибели.

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