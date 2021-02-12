Больницы Петербурга получили 45 автомобилей для доставки пациентов с COVID на КТ

В Северной столице санитарные автомобили будут доставлять пациентов с коронавирусом и с подозрением на болезнь в больницу для компьютерной томографии. Город закупил 45 транспортных средств.

Об этом стало известно в пятницу, 12 февраля. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», в салоне таких автомобилей установлена специальная перегородка, которая позволяет отделять пассажира от водителя. Кроме этого, автомобили будут использовать и для других целей, – если нет пациентов на томографию, то водитель будет доставлять терапевта к пациенту на дом.

«В настоящий момент мы видим довольно значительный спад пациентов с коронавирусом. На сегодня наблюдается 90 человек. На 2 января эта цифра была выше 160 человек. То есть значительное снижение», – заявил главный врач поликлиники №38 Сергей Уваров.

Отметим, что в данной больнице предусмотрен пункт вакцинации от коронавируса. Ежедневно в данной точке препарат «Спутник V» получают более 200 человек.

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