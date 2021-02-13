Россиянам рассказали о пользе домашнего телефона

Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман заявил, что, несмотря на отказ большинства от домашних телефонов, не следует совсем избавляться от них.

Как сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на слова эксперта, единственной причиной сохранения домашнего телефона в доме является то, что он послужит резервной связью на случай внезапной неисправности мобильного телефона.

По словам Шермана, порой случается такое, что мобильная связь выходит из строя. В таких случаях может выручить стационарный телефон. Особенно, если ситуация экстренная и нужно срочно вызвать помощь.

С другой стороны, сейчас редко можно встретить кого-то, кто спросит домашний номер, поэтому стационарные телефоны остались у тех, кто не хочет окончательно ограничивать себя мобильной связью. Но со временем, как считает эксперт, домашние телефоны вовсе исчезнут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты назвали приложения, которые стоит удалить со смартфона.