Черчесов: ноябрьская пауза пошла Дзюбе на пользу

Черчесов: ноябрьская пауза пошла Дзюбе на пользу
Станислав Черчесов. Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Он отметил, что футболист сейчас готовится к первому сбору национальной команды, который состоится в конце марта.

По словам Черчесова ноябрьская пауза в выступлениях за сборную пошла 32-летнему форварду на пользу. За это время он успел лучше восстановиться и набраться сил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболисты петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Андрей Лунев присоединились к команде в ОАЭ. Они переболели коронавирусной инфекцией и готовы тренироваться на сборах.

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