Коронавирус унес жизни еще 52 человек в Петербурге

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

При вакцинации менее 50% населения пандемию не остановить. Фото: pixabay.com

В Петербурге за сутки от коронавируса умерли 52 человека.

Об этом стало известно в субботу, 13 февраля. Подробности сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в России.

Число жертв коронавируса достигло 10 408 человек.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлен 1130 случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 13 февраля.

В России за сутки зафиксировано 14 861 новый случай коронавируса в 85 регионах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Их исследование опубликовали в журнале The Lancet. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов.