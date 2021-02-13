Стала известна личность дебошира в автобусе на Чкаловском

В Петербурге оперативники установили личность хулигана, который повредил автобус на Чкаловском проспекте. Нарушителя удалось задержать.

Инцидент случился ранее возле дома №45 по Чкаловскому проспекту. Водитель автобуса обратился в полиции и заявил, что четыре хулигана распивали алкоголь в транспорте, нецензурно выражались, а также выкрикивали лозунги «за Навального». На выходе один из нарушителей сломал стеклоочиститель лобового стекла.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, задержать удалось именно того, кто повредил транспортное средство. Нарушителем оказался 18-летний житель Адмиралтейского района, ранее уже судимый за разбой и незаконное хранение наркотиков. Составлен административный протокол.

Полицейские продолжают искать остальных хулиганов.

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