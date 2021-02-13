На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 машин

На Кубани произошло массовое ДТП с участием 17 машин
В ДТП попали 17 машин. Фото: Pixabay

На участке трассы А-146 (Краснодар — Верхнебаканский) в районе станицы Северской произошло массовое дорожно-транспортное происшествие из-за снегопада.

В аварию попали 17 транспортных средств, в числе которых автобус и четыре грузовика, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется. Несколько автомобилей получили повреждения. В ночь на 13 февраля выпал снег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что левый ряд дороги оказался заблокирован для проезда. На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и ГАЗель. Второй транспорт оказался перевернут на бок. Движение на участке затруднено.

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