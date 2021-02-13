На Зверинской спасали из огня кроликов, выжил только один

На Зверинской спасали из огня кроликов, выжил только один
Только один кролик выжил после пожара. Фото: Pixabay

Во дворе дома кто-то сделала импровизированную ферму.

В Санкт-Петербурге сегодня, 13 февраля, в пожаре погибли шесть кроликов. Спасателям удалось реанимировать только одного малыша. Об этом сообщает «Мегаполис», ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел во дворе дома на Зверинской улице. Там в металлическом контейнере кто-то сделал импровизированную ферму, а чтобы животные не мерзли установил электрический обогреватель. По предварительным данным, именно прибор и стал причиной инцидента. В результате погибли шесть кроликов, а одного удалось спасти.

Специалисты выясняют обстоятельства инцидента. Какова судьба оставшегося кролика – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что волонтеры помогли чайке, примерзшей ко льду Невы. Птица на протяжении нескольких дней не могла сойти с места.

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