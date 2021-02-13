Facebook разрабатывает умные часы

Часы покажут только в 2022 году. Фото: Pixabay

Часы покажут только в 2022 году. Фото: Pixabay

Гаджет может появиться в продаже в 2022 году.

Американская компания Facebook разрабатывает умные часы. Об этом сообщает издание Information, ссылаясь на собственные источники.

Специалисты рассказывают, что компания надеется выпустить на рынок умные часы уже в 2022 году. Пока что гаджет находится в разработке. По предварительным данным, благодаря часам можно будет отправлять сообщения, а также следить за своей активностью в течение дня и за состоянием здоровья.

Устройство, скорее всего, будет работать на базе операционной системы Android. Напоминаем, что другие источники также писали о работе компании над созданием умных очков. Подробности о них могут появиться в ближайшее время.

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