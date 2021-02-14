В результате обрушения крыши ангара на юге Москвы погиб человек

В результате происшествия один человек погиб. Фото: Pixabay

В результате происшествия один человек погиб. Фото: Pixabay

В московском районе Царицыно обрушилась кровля ангара. В результате происшествия один человек погиб.

Сообщение об этом поступило в 11.22. Инцидент произошел в районе Царицыно, улица Промышленная, дом 11А, строение 45.

Произошло обрушение кровли легковозводимого металлического ангара, который использовался под склад на площади одна тысяча квадратных метров, сообщили в МЧС. В здании находился один человек. Тело погибшего извлекли из-под завалов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге случился масштабный пожар. На Васильевском острове произошло возгорание крыши цеха Балтийского завода.