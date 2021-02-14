В День всех влюбленных в Ленобласти есть шанс увидеть северное сияние

В ночь с 14 на 15 февраля есть неиллюзорные шансы увидеть северное сияние в Ленинградской области.

Место рекомендуется подбирать заранее.

В результате воздействия скоростного ветра из корональной дыры ожидаются магнитные возмущения, в результате чего в небе над Ленобластью может появиться северное сияние. Желающим поймать северное сияние советуют уехать подальше от города, чтобы избежать засветок. Об этом сообщается в Telegram — канале «Астро фото болото».

Погода воскресным вечером предварительно ясная, но прогноз может измениться. Растущая луна зайдет рано и не помешает наблюдениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти обещают ясную погоду наступающей ночью. Специалисты не уточняют, удастся ли увидеть сияние в Санкт-Петербурге. Сейчас небо над Северной столицей затянуто тучами.