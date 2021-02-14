В Роспотребнадзоре рассказали, когда можно будет отменить масочный режим

Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что защитные маски не дают стопроцентной защиты от коронавируса.

Но, по его словам, это «неплохой механизм» для борьбы с пандемией, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Он отметил, что пока не будет иммунизировано более 60 процентов населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно.

По мнению специалиста, благодаря маскам вирус удалось сдержать в контролируемых пределах. С начала пандемии в России выявлено 4 071 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 126 летальных исходов, выздоровел 3 593 101 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Рошель Валенски рассказал, что рекомендует носить сразу две медицинские маски, чтобы лучше защитить себя от коронавируса. Он отметил, что одна маска блокирует лишь 42% аэрозольных частиц, а если использовать дне, то показатель вырастает до 92%.