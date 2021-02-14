В Петербурге 15 февраля ожидается 20-градусный мороз

В Петербурге 15 февраля ожидается 20-градусный мороз
Зима в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Рабочая неделя в Северной столице начнется с 20-градусных морозов.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», такая температура ожидается в ночное время суток, днем столбики термометров покажут до –10. Местами пройдет снег. В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ветер северо-западного и западного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Во второй половине дня порывать ветра будут достигать от 6 до 11 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителей просят соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.

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