В Петербурге 15 февраля ожидается 20-градусный мороз

Рабочая неделя в Северной столице начнется с 20-градусных морозов.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», такая температура ожидается в ночное время суток, днем столбики термометров покажут до –10. Местами пройдет снег. В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ветер северо-западного и западного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Во второй половине дня порывать ветра будут достигать от 6 до 11 метров в секунду.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителей просят соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.