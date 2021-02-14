Стало известно, когда россияне смогут отказаться от защитных масок

В Роспотребнадзоре рассказали, когда закончится масочный режим. Для этого нужно, чтобы более 60% населения страны получили вакцину от коронавируса.

Об этом в воскресенье, 14 февраля заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в эфире радиостанции «Говорит Москва.

«До тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60% населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно», – пояснил специалист.

Кроме этого, он отметил, что ношение масок не защищает 100% от коронавируса. Однако, данная мера позволяет сдерживать распространение инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американцам советуют носить две маски для защиты от коронавируса. По данным эксперта, одна маска блокирует лишь 42% аэрозольных частиц, а если использовать дне, то показатель вырастает до 92%.