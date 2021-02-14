Беглов выделил четыре ключевых события прошедшей рабочей недели

Губернатор Петербурга Александр Беглов традиционно подвел итоги рабочей недели. Парламентарий выделил четыре ключевых события семидневки.
Информация об этом появилась на официальной странице градоначальника в социальной сети «ВКонтакте».
«Петербургские подходы к развитию инфраструктуры высоко оценили на уровне страны. На прошедшей неделе обсудил наши новые проекты и достижения с коллегами из федеральных ведомств и госкорпораций», – заявил Александр Беглов.
На первое место политик поставил совместное с Ленобластью развитие транспортной системы. По словам Беглова, данная задача имеет важность не только для двух регионов, но и для всей страны. Парламентарий добавил, что планируется строительство Широтной магистрали и скоростной дороги Санкт-Петербург – Москва, а также развитие метро.
Помимо этого, Беглов напомнил, что в этом году город хочет построить 25 детских садов и 11 школ с привлечением федерального бюджета. Проект будет реализован в рамках программы «Развитие образования».
Третьим пунктом стало сотрудничество с Росатомом. Беглов напомнил о встрече с заместителем руководителя компании Сергеем Обозовым, на которой чиновники обсудили ускорение вакцинации и тестирования горожан от коронавируса.
Замыкает список итогов недели беседа градоначальника с вице-президентом Ростелекома Александром Логиновым.
«Обсудили создание интеллектуальных транспортных систем и внедрение «умного» городского освещения во всех районах Петербурга. Это повысит удобство и безопасность наших улиц и сэкономит бюджетные деньги», – заключил Александр Беглов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов заявил о стабилизации ситуации c COVID в Петербурге.