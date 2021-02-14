Беглов выделил четыре ключевых события прошедшей рабочей недели

Беглов выделил четыре ключевых события прошедшей рабочей недели
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов традиционно подвел итоги рабочей недели. Парламентарий выделил четыре ключевых события семидневки.

Информация об этом появилась на официальной странице градоначальника в социальной сети «ВКонтакте».

«Петербургские подходы к развитию инфраструктуры высоко оценили на уровне страны. На прошедшей неделе обсудил наши новые проекты и достижения с коллегами из федеральных ведомств и госкорпораций», – заявил Александр Беглов.

На первое место политик поставил совместное с Ленобластью развитие транспортной системы. По словам Беглова, данная задача имеет важность не только для двух регионов, но и для всей страны. Парламентарий добавил, что планируется строительство Широтной магистрали и скоростной дороги Санкт-Петербург – Москва, а также развитие метро.

Помимо этого, Беглов напомнил, что в этом году город хочет построить 25 детских садов и 11 школ с привлечением федерального бюджета. Проект будет реализован в рамках программы «Развитие образования».

Третьим пунктом стало сотрудничество с Росатомом. Беглов напомнил о встрече с заместителем руководителя компании Сергеем Обозовым, на которой чиновники обсудили ускорение вакцинации и тестирования горожан от коронавируса.

Замыкает список итогов недели беседа градоначальника с вице-президентом Ростелекома Александром Логиновым.

«Обсудили создание интеллектуальных транспортных систем и внедрение «умного» городского освещения во всех районах Петербурга. Это повысит удобство и безопасность наших улиц и сэкономит бюджетные деньги», – заключил Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Беглов заявил о стабилизации ситуации c COVID в Петербурге.

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