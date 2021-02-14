Пас Миранчука помог победить «Аталанте» на последних минутах

В очередном матче чемпионата Италии «Аталанта» победила «Кальяри» с минимальным счетом 1:0. Гол в игре был забит только под занавес встречи.

Выиграть «Аталанте» помог российский полузащитник Алексей Миранчук. Футболист на 90-й минуте отдал голевой пас на Луиса Мурьеля, который и забил победный гол. В итоге, команде удалось завершить поединок со счетом 1:0.

Таким образом, голевой пас для Миранчука стал первым в чемпионате Италии в составе «Аталанты». До этого футболист отметился первым голом. Всего игрок появился в майке футбольного клуба на поле 13 раз.

На данный момент «Аталанта» занимает 6 место после 22 туров. В копилке команды 40 очков. Следующая игра пройдет против команды «Наполи», которая также имеет 40 баллов и находится на 5 строчке в таблице.

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