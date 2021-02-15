Стало известно оптимальное количество чашек кофе в день

Стало известно оптимальное количество чашек кофе в день
Регулярное употребление кофе не влияет на здоровье сердца. Фото: pixabay

Любителям кофе стоит воздержаться от большого количества чашек в сутки. Напиток вызывает зависимость и может негативно влиять на здоровье.

Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова, передает RT. По словам специалиста, часто употребление пробуждающего напитка портит нервную систему, расшатывает ее и вызывает проблемы. Она считает, что двух чашек в день будет достаточно.

«Чисто ритуальным моментом для многих является кофе на завтрак. Ошибка может быть в том, если это просто пустой кофе без всего. Если это в рамках полноценного завтрака, то вреда для ЖКТ практически нет», – пояснила Нурия Дианова.

Кроме этого, она добавила, что не стоит пить напиток на ночь, особенно если вы планируете ложиться спать в течение 6 часов. Кофе повышает работоспособность, так как тонизирует нервную систему и увеличивает силу сердечных сокращений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что британский врач заявила об опасности кофе и сока по утрам.

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