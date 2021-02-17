Брагин прокомментировал победу СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча с московским «Спартаком».

«Хороший матч с нашей стороны. Хорошо работала команда, вратарь здорово сыграл, забили нужные голы. Немного удаления в концовке внесли напряжение, но в целом хорошая игра», — цитирует главного тренера пресс-служба СКА.

Напомним, СКА одержал победу над московским «Спартаком». Встреча прошла в Ледовом завершилась со счетом 3:1. Это уже третья победа СКА в текущем сезоне над «Спартаком».

СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 76 очков. Следующий матч состоится 18 февраля. СКА встретится с «Динамо».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).