Брагин прокомментировал победу СКА

Брагин прокомментировал победу СКА
Валерий Брагин. Фото: ХК СКА

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги матча с московским «Спартаком».

«Хороший матч с нашей стороны. Хорошо работала команда, вратарь здорово сыграл, забили нужные голы. Немного удаления в концовке внесли напряжение, но в целом хорошая игра», — цитирует главного тренера пресс-служба СКА.

Напомним, СКА одержал победу над московским «Спартаком». Встреча прошла в Ледовом завершилась со счетом 3:1. Это уже третья победа СКА в текущем сезоне над «Спартаком».

СКА занимает второе место в Западной конференции, имея в своем активе 76 очков. Следующий матч состоится 18 февраля. СКА встретится с «Динамо».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Спартак" валерий брагин ска


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном назвали востребованные после пандемии профессии
В Ленобласти в среду ожидается небольшой мороз
В Ленобласти волонтеры спасают маленького альпака
Безос обогнал Маска в списке богатейших людей мира
Брагин прокомментировал победу СКА
В результате пожара в зоомагазине в США погибли около 100 животных
ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов коронавирус
В среду Пулково работает без отмен и задержек