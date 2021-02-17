В Ленобласти в среду ожидается небольшой мороз

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В Ленобласти будет холодно и снежно. Фото: pixabay.com

В среду, 17 февраля, в Ленобласти ожидается мороз и небольшой снег.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ветер северо и северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду в ночное время суток, днем скорость его порывов составит около 3-8 метров в секунду.

Столбики термометров будут показывать -16…-21 градусов. Днем будет на уровне -13 до -18 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет повышаться.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.