В Смольном назвали востребованные после пандемии профессии

В Смольном назвали востребованные после пандемии профессии
Пока есть спрос на айтишников с опытом. Фото: рixabay

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгин рассказал, как профессии будут особо востребованы после пандемии коронавируса.

Он отметил, что за время пандемии число безработных в городе выросло до 10 тыс. человек, сообщает телеканал 78. По его словам, сейчас количество безработных в городе стабильно сокращается. Многие специальность не поменяли, а теперь работают в других компаниях, а другие ушли из пострадавших отраслей и нашли что-то другое.

Княгин отметил, что пока есть спрос на айтишников с опытом, причём в специфических сферах, с определёнными нишами Также востребованы рабочие специальности. Кроме того, растет спрос на научных сотрудников и специалистов, способных вести какие-либо проекты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число россиян, официально зарегистрированных как безработные, с апреля текущего года увеличилось в 3,5 раза. При этом премьер-министр подчеркнул, ссылаясь на информацию Министерства труда, что взрывной рост безработицы в стране удалось миновать

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