Дворкович рассказал о возвращении «утекших мозгов» в Россию

Дворкович рассказал о возвращении «утекших мозгов» в Россию
Возвращение «утекших мозгов» в основном происходит из Европы и США. Фото: Pixabay

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович сообщил, что специалисты, которые ранее покинули Россию, стали постепенно возвращаться в страну.

По его словам, возвращение «утекших мозгов» в основном происходит из Европы и США.

Он отметил, что в Юго-Восточной Азии, Китае и Европе начинают покупать российские стартапы, сообщает РИА «Новости».

Дворкович добавил, что «Сколково» не ограничивает участие зарубежных компаний и инвесторов в проектах и нацелено на сотрудничество с иностранными партнерами и поддержку экспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты Высшей школы технологи и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) создали новый метод ликвидации нефтяных разливов. Ученые разработали модернизированный биопрепарат, позволяющий ускорить восстановление почв и водоемов, пострадавших от загрязнению нефтью.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дворкович сколково утекшие мозги


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Яковлево горел частный дом
Россиян предупредили о повышении цен на яйца и мясо курицы
Ночью спасатели тушили горящий коттедж под Ломоносовым
В Петербурге в среду ожидается до 14 градусов мороза
В Пулково 17 февраля задерживается рейс в Тамбов
Число жертв ДТП с автобусом в Иркутской области увеличилось до пяти
Дворкович рассказал о возвращении «утекших мозгов» в Россию
В результате ДТП с лесовозом в Иркутской области погибли четыре человека