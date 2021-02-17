Дворкович рассказал о возвращении «утекших мозгов» в Россию

Возвращение «утекших мозгов» в основном происходит из Европы и США. Фото: Pixabay

Возвращение «утекших мозгов» в основном происходит из Европы и США. Фото: Pixabay

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович сообщил, что специалисты, которые ранее покинули Россию, стали постепенно возвращаться в страну.

По его словам, возвращение «утекших мозгов» в основном происходит из Европы и США.

Он отметил, что в Юго-Восточной Азии, Китае и Европе начинают покупать российские стартапы, сообщает РИА «Новости».

Дворкович добавил, что «Сколково» не ограничивает участие зарубежных компаний и инвесторов в проектах и нацелено на сотрудничество с иностранными партнерами и поддержку экспорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты Высшей школы технологи и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) создали новый метод ликвидации нефтяных разливов. Ученые разработали модернизированный биопрепарат, позволяющий ускорить восстановление почв и водоемов, пострадавших от загрязнению нефтью.