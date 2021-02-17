В 2021 году ликвидируют две свалки рядом с Шушарами

Две свалки в Пушкинском районе начнут ликвидировать в 2021 году. Фото: СУ СК РФ по ЛО

Две свалки в Пушкинском районе начнут ликвидировать в 2021 году. Фото: СУ СК РФ по ЛО

Администрация Пушкинского района сообщила о планах по уборке двух несанкционированных свалок отходов вблизи поселка Шушары. Работы начнут в 2021 году.

Первая свалка находится между Автозаводским проездом и Софийской улицей. Она будет ликвидирована в три этапа с текущего по 2023 году. Вторая расположена на улице Поселковой. Ее полностью уберут уже в этом году.

Общая площадь свалок превышает 200 тысяч квадратных метров. С объектов вывезут навалы грунта и строительного мусора. Затем территорию защитят бетонными блоками и установят информационные щиты.

Также в 2021 году планируют подготовить проекты по ликвидации еще четырех свалок: на Восточном проезде и улице Промышленной в Пушкине, на улице Ленина и Софийской в Шушарах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что закрытая в ноябре свалка возле реки Оккервиль продолжает незаконно работать.