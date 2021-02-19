Прививки в ТЦ и подготовка к третьей волне: что известно о коронавирусе в Петербурге

В Петербурге продолжается вакцинация населения. Власти уверены, что эта кампания повлияет на дальнейшее снятие ограничений. При этом в Смольном отмечают: на всякий случай город готовится и к третьей волне.

Пока в Петербурге продолжают разворачивать дополнительные пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Открытие нескольких из них планируют в торговых центрах. Как рассказал ранее вице-губернатор Олег Эргашев, сделать прививку от инфекции можно будет в «Жемчужной плазе», «Ситимоле», «Охта Молле», «Стокманне» и «Европолисе». Прививочные пункты там откроют 24 февраля. В ближайшее время помещения оборудуют так, что в них можно будет пройти обследование и сделать укол. Всего в городе в настоящее время открыты более ста пунктов.

При этом власти напоминают: делать прививку можно не всем. По словам председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, перед вакцинацией стоит проконсультироваться с врачом при хронических заболеваниях. Кроме того, не стоит делать прививку при тяжелой аллергии или недавно перенесенном инфекционном заболевании. Глава ведомства также отметил: чем старше человек, тем важнее пройти вакцинацию.

Ранее Gazeta.SPb также писала о том, что в Петербурге разом от коронавируса привились сотрудники Музея истории Петербурга. Они прошли первый этап вакцинации. Прививку поставили музейные смотрители, экскурсоводы, администраторы и другие сотрудники — всего 80 человек.

Вице-губернатор Эргашев уже отмечал, что от вакцинации будет зависеть дальнейшая отмена ограничений в Петербурге. При этом он допустил: возможна и третья волна.

«Дайте понимать, что эпидситуация развивается по определенным законам, она волнообразна», — заметил Эргашев и добавил, что город к третьей волне коронавируса готов.