Премьер Словакии хочет ускорить процесс закупки российской вакцины «Спутник V»

Премьер Словакии хочет ускорить процесс закупки российской вакцины «Спутник V»
Политик призвал не медлить с закупкой препарата. Фото: pixabay.com

Премьер страны отметил, что нет необходимости ждать одобрения от ЕМА.

Премьер Словакии Игорь Матович заявил, что нужно поторопиться с закупкой вакцины «Спутник V». Он отметил, что минздрав страны не раз выдавал разрешение на использование тех или иных препаратов, не дожидаясь регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств. Об этом пишет РИА Новости.

Политик не понимает, почему у ведомства возникли вопросы именно к российской вакцине. Матович добавил, что препаратом пользуются во многих странах и не видит оснований запрещать гражданам Словакии решать, доверяют ли они «Спутнику V». Премьер республики боится, что запасы российской вакцины могут быть распроданы до конца года.

«Выходит, что кто-то хочет, чтобы мы мучились с локдауном и напрасно теряли в течение недель и месяцев человеческие жизни», — подчеркнул словацкий премьер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус унес жизни еще 47 жителей Петербурга.

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