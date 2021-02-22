Глава немецкого МИД призвал Евросоюз сохранить отношения с Россией

Глава немецкого МИД призвал Евросоюз сохранить отношения с Россией
Глава немецкого ведомства заявил, что одновременно с этим Евросоюз должен искать способы для сохранения диалога с Россией. Фото: pixabay

Евросоюз должен искать пути для сохранения конструктивного диалога с Россией, несмотря на ситуацию вокруг лидера оппозиции Алексея Навального, заявил глава МИД Германии Хайко Маас на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе.

По словам Мааса, на встрече будет обсуждаться реакция на ситуацию с Навальным, в том числе вопрос о необходимости введения санкций в отношении России после приговора политику. Министр отметил, что он поддерживает создание санкционного списка для отдельных персон, передает ТАСС.

Глава немецкого ведомства заявил, что одновременно с этим Евросоюз должен искать способы для сохранения диалога с Россией. Как он отмечает, ЕС нуждается в России для решения многих международных конфликтов.

По оценке Мааса, отношения Москвы и Брюсселя находятся на «низшей точке».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МИД Австрии призвал не вводить жесткие санкции против России.

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