COVID-19 в России и мире: на Германию накатила третья волна, новый штамм доберется до Москвы весной

В мире начинается новая вспышка коронавирусной инфекции. Третья волна докатилась до Германии. В России резкий рост числа заболевших может произойти уже весной. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о COVID-19.

О третьей волне новой коронавирусной инфекции в Германии сообщила канцлер Ангелы Меркель. Она подчеркнула, что не намерена скрывать этот факт. В стране уже сейчас действуют жесткие ограничения. Так, например, работают только продуктовые магазины и аптеки. Ожидается, что ограничения снимут не раньше, чем 7 марта.

Отметим, что всего в Германии зарегистрировано 2,4 млн случаев заражения.

Вспышка заболеваемости, по всей видимости, скоро может произойти и в России. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, россияне могут столкнуться с распространением нового «британского» штамма коронавируса.

Он полагает, что это произойдет уже через полтора-два месяца. При этом специалист подчеркнул: такой сценарий возможен, если россияне не будут соблюдать меры безопасности.

Российские власти рассчитывают на то, что от новой вспышки заболевания страну спасет вакцина от новой коронавирусной инфекции. В России были разработаны три таких препарата. Свои вакцины есть и у других стран. Так, например, ранее Gazeta.SPb писала о том, что Украина получила первую партию вакцины от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca в Индии. В страну было доставлено 500 тысяч доз вакцины.

К слову, россияне в период пандемии коронавируса стали чаще обращаться к психологам. Установлено, что число людей с тревожными и депрессивными расстройствами в разных регионах страны выросло на 10-30%. Жители страны, как правило, боятся заболевать, из-за коронавируса они сталкиваются с паническими атаками.