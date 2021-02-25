Правительство вдвое снизило предельную отпускную цену на «Спутник V»

Министерство здравоохранения РФ перерегистрировало предельную отпускную цену на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Так, стоимость препарата от новой болезни снижена с 1 942 до 866,81 рубля за два компонента, без учета налога на добавленную стоимость.

Как сообщили «РИА Новости», это стало возможным благодаря оптимизации технологии производства и росту его объемов.

Напоминаем, что «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Она смогла доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на днях в Петербург доставили более 18 тыс. доз вакцины «Спутник V». Сделать прививку от коронавируса в городе можно в 128 пунктах, а также в Петербурге работают пять выездных прививочных бригад.