Лановой перед смертью связался с мошенницей

Лановой перед смертью связался с мошенницей
Лановой скончался из-за коронавируса. Фото: http://www.vakhtangov.ru/

Женщина называла себя директором артиста.

Режиссер Вячеслав Моцардо рассказал, что народный артист СССР Василий Лановой перед смертью связался с мошенницей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Друг актера отметил, что женщина представилась Лановому человеком, работающим на правительство. Затем она объявила себя директором артиста и начала организовывать ему выступления. Лановой участвовал даже в тех мероприятиях, на которые изначально не был согласен. На концертах мошенница неплохо зарабатывала – она получала грантовые и спонсорские средства.

Моцардо считает, что во время одного из выступления Лановой и заразился коронавирусом. Напоминаем, что актер умер 28 января 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Волхове хотят переименовать одну улицу в память об актере Василии Лановом. С таким предложением выступил районной администрации Алексей Брицун. Он вынес инициативу на депутатскую комиссию.

актер василий лановой мошенница


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач рассказал, как магнитные бури влияют на здоровье
В Петербурге ликвидировали пожар на 8-й Советской улице
Лановой перед смертью связался с мошенницей
Бастрыкин взял на личный контроль дело о групповом изнасиловании ...
Малоимущим россиянам хотят выдавать продуктовые карточки
Петербуржцев предупредили о густом тумане в ночь на пятницу
В России занято менее 80% коек для ковид-пациентов
В ЖК на Тимуровской улице произошла авария на электросетях