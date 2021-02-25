Лановой перед смертью связался с мошенницей

Женщина называла себя директором артиста.

Режиссер Вячеслав Моцардо рассказал, что народный артист СССР Василий Лановой перед смертью связался с мошенницей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Друг актера отметил, что женщина представилась Лановому человеком, работающим на правительство. Затем она объявила себя директором артиста и начала организовывать ему выступления. Лановой участвовал даже в тех мероприятиях, на которые изначально не был согласен. На концертах мошенница неплохо зарабатывала – она получала грантовые и спонсорские средства.

Моцардо считает, что во время одного из выступления Лановой и заразился коронавирусом. Напоминаем, что актер умер 28 января 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Волхове хотят переименовать одну улицу в память об актере Василии Лановом. С таким предложением выступил районной администрации Алексей Брицун. Он вынес инициативу на депутатскую комиссию.