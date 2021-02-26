Житель Колпино избил соседа по коммуналке, заподозрив его в развращении своей дочери

Житель Колпино избил соседа по коммуналке, заподозрив его в развращении своей дочери
Инцидент произошел в одном из домов по улице Карла Маркса в Колпинском районе Петербурга. Фото: Google View

Колпинский районный суд Северной столицы вынес приговор жителю Колпино, которого признали виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека (ч. 1 ст. 112 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, 6 марта 2019 года около четырех часов дня в одной из коммунальных квартир по улице Карла Маркса в городе Колпино обвиняемый жестоко избил своего соседа. Схватившихся в драке мужчин пришлось разнимать другим жителям коммуналки. Как выяснилось позднее, нападавший проходил мимо своей комнаты и увидел, что возле спящий на кровати дочери стоит пострадавший с приспущенными брюками. Петербуржец решил, что оппонент намеревался совершить противоправные действия по отношению к ребенку, в связи с чем начал избивать его.

По итогам расследования обвиняемый признался, что ошибся в своих мотивах и полностью раскаялся в содеянном. Суд, учитывая все обстоятельства, приговорил жителя Колпино к 1,5 годам условного срока с испытательным сроком в 1,5 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Сертолово убил свою мать и расчленил её тело, спрятав останки в мусорные мешки.

избиение колпино новости СПб объединённая пресс-служба судов Петербурга условный срок


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На трассе в Ленобласти остановили «Ауди» с килограммом мефедрона ...
Гололед спровоцировал 380 ДТП на дорогах Петербурга
Трое пострадали при съезде автобуса в кювет у Батьково
В Петербурге зафиксировано 947 новых случаев коронавируса
Житель Всеволожского района признался, что расчленил мать и закопал части в лесу
Экс-главу отряда вневедомственной охраны в Петрозаводске обвиняют в ...
Леди Гага пообещала полмиллиона тому, кто вернет ее украденных бульдогов
В Петербурге от коронавируса скончались еще 40 человек