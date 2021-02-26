В Ломоносове ликвидировали потоп в здании вокзала

В здании вокзала города Ломоносова откачали воду после утреннего потопа.
Последствия таяния снега на Привокзальной улице устраняли сегодня утром, 26 февраля. Кадры затопленной площади опубликовали на официальной странице «Петродворцового района Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по фотографиям, через огромную лужу можно было перебраться только с помощью плавсредств. Также были подтоплены расположенные рядом подвальные помещения.
Дорожники проверили работу парубков и ливневки, а работники Водоканала с помощью специальной техники откачали воду из подтопленного здания вокзала. В настоящий момент потоп устранен.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург также страдает от утреннего потопа. Горы снега в городе продолжат таять, вывезти же их планируют за полмесяца.