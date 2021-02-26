В Петербурге появится сервис для отслеживания вызванной скорой помощи

В Северной столице планируют развивать сервис отслеживания машин скорой помощи, аналогичный агрегаторам такси.

Как рассказал вице-губернатор Станислав Казарин, проект реализовывается по поручению главы города Александра Беглова. Новый сервис позволит отслеживать геолокацию и примерное время прибытия кареты скорой помощи. Сделать это можно будет как на сайте, так и с помощью мобильного приложения.

Кроме того, пациент, обратившийся к врачам «скорой», получит возможность заранее сообщить всю необходимую информацию медикам, которые, в свою очередь, смогут заранее подготовиться. Планируется, что проект будет запущен уже в 2021 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице сохранят дополнительные выплаты для медицинских работников, пострадавших во время работы с коронавирусными пациентами.