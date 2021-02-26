С 1 марта в Петербурге три остановки общественного транспорта получат новые названия

Вместе с приходом весны жителей Северной столицы ждут не только погодные изменения. Среди прочего, горожанам придется привыкнуть к новым названиям нескольких остановок наземного транспорта.

Как рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту в пятницу, 26 февраля, уже через два дня изменятся наименования трех автобусных, трамвайных и троллейбусных остановок. Так, автобусная остановка «Ольгин канал» будет называться «Краснофлотское шоссе, 62».

Трамвайная и троллейбусная остановка «Гостиница «Выборгская» сменит название на «Набережную Черной речки». В свою очередь, остановка «Станция Ручьи», где останавливаются автобусы, троллейбусы и трамваи, будет переименована в «Улицу Руставели, 29». О причинах изменений в комитете не рассказали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сознательность петербуржцев в 90% случаев позволяет общественному транспорту функционировать без кондуктора.