Росприроднадзор выяснит причину появления пены в Дудергофском канале

Росприроднадзор выяснит причину появления пены в Дудергофском канале
Горожане заметили облака белой пены. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня утром петербуржцы рассказали в соцсетях о «пенной вечеринке» в Дудергофском канале. Информация об этом дошла до Комитета по природопользованию.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, для проверки информации на место направили специалистов комитета и экологическую аварийную службу «Пиларн».

Было зафиксировано небольшое количество пены в районе устья реки Дудергофки, но значительного запенивания не было. В реке Ивановке пены также не нашли. Из канала взяли пробы и отправили в лабораторию.

Информацию передали в Северо-Западное Межрегиональное управление Росприроднадзора, который выяснит источник загрязнения. Также сведения передали в «Водоканал Санкт-Петербурга».

Напомним, в конце января в водах реки Ивановки обнаружили пену в месте выхода подземного коллектора в районе ж/д дороги и проспекта Народного Ополчения. Были взяты пробы, расследование все еще идет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Дудергофском канале вновь устроили пенную вечеринку.

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