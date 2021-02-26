В Молдавии одобрили российскую вакцину «Спутник V»

В Молдавии одобрили российскую вакцину &#171;Спутник V&#187;
Препарат одобрили в Молдавии. Фото: официальный сайт Sputnik V

Российская антиковидная вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Молдавии, сообщается в официальном Twitter-аккаунте препарата.

В сообщении говорится, что Молдавия стала 38-й страной в мире, одобрившей вакцину российского производства «Спутник V».

О регистрации препарата также сообщил бывший президент Молдавии Игорь Додон. Он написал в своем Facebook, что в республике официально зарегистрировали вакцину для профилактики коронавируса от разработчиков из РФ.

По словам политика, поставки препарата наладят «уже очень скоро». Он добавил, что препарат был зарегистрирован «вопреки попыткам аппарата президента Молдовы помешать этому».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве рассказали о назальной форме вакцины «Спутник V».

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