Суд отпустил на свободу двух петербуржцев, плативших за покупки чужой картой

Невский районный суд Северной столицы вынес приговор Евгению Лобову и Павлу Спирину, обвиняемых в краже денежных средств. Мужчины получили реальный срок и были отпущены в зале суда.

По информации объединенной пресс-службы петербургских судов, в мае 2020 года приятели присвоили чужую банковскую карту и отправились совершать покупки. За время безудержного шоппинга преступники потратили 20 489 рублей. Позже, вероятно, у них проснулась совесть, и обвиняемые написали явку с повинной.

Кроме того, молодые люди примирились с пострадавшей, чьей банковской картой они воспользовались, в полном объеме возместили нанесенный ей ущерб и активно сотрудничали со следствием. Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, категорию преступления облегчили с тяжкой до средней — это редчайший случай в судебной практике. В результате Евгению и Павлу назначили четыре месяца лишения свободы и тут же освободили в связи с заявлением потерпевший о прекращении дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что освободившийся заключенный «Крестов» отсудил у СИЗО 60 тысяч рублей за ненадлежащие условия содержания.