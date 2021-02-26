Бывший заключенный отсудил у «Крестов» компенсацию в 60 тысяч рублей за плохие условие содержания

В Северной столице бывший заключенный подал иск к ФСИН на 657 тысяч рублей за нарушение условий содержания в СИЗО-1, где он провел больше года.

По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, истец оказался в СИЗО в январе 2017 года в рамках расследования дела о мошенничестве. По словам осужденного, все это время он содержался в крайне тесной камере (7,5 «квадратов» на 3-4 человека). Мужчине также мешал сильный шум работающей в соседнем помещении котельной, неприятный запах от помойки, находившейся за окном, отсутствие средств для уборки, туалетной бумаги и питьевой воды.

Истец добавил, что постоянно испытывал голод, а на гигиенические процедуры ему отводилось лишь 7,5 минут в неделю. Выслушав аргументы сторон, Колпинский районный суд взыскал с ФСИН в пользу пострадавшего 60 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-студентке Университета профсоюзов удалось «отвоевать» у вуза 286 тысяч рублей компенсации.