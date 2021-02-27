Ученые выяснили, что спорт укрепляет кости и иммунитет

Специалисты научно-исследовательского института детского медицинского центра в Юте установили, что регулярные физические нагрузки способствуют укреплению костей.

Данную гипотезу ученые проверили на грызунах. Исследователи проанализировали подмножество клеток рецептора лептина+, ответственного за производство остеолектина — белка, связывающего кальций в костях. Для этого в клетку к мышам поместили беговые колеса, обеспечивающие постоянную активность участников эксперимента.

Благодаря тренировкам, как оказалось, выработка остеолектина увеличивалась. Кроме того, силы, генерируемые при беге или ходьбе, передаются по артериолярным кровеносным сосудам в костный мозг, что способствовало укреплению иммунитета грызунов, передает журнал Nature.

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