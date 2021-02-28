Регулятор США одобрил вакцину Johnson & Johnson от коронавируса

Даже после вакцинации пожилым людям стоит соблюдать все меры безопасности. Фото: pixabay

Даже после вакцинации пожилым людям стоит соблюдать все меры безопасности. Фото: pixabay

Медицинский регулятор США FDA одобрил к применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson, сказано в сообщении регулятора.

Препарат одобрен для использования в чрезвычайных обстоятельствах. Это дает право применять его при вакцинации людей старше 18 лет.

Как сообщило Министерство здравоохранения и социальных служб США, по данным третьей фазы испытаний, эффективность вакцины составляет до 85%. В планах компании поставить до 20 млн доз вакцин до конца марта и до 100 млн доз – до конца июня.

Теперь в Соединенных Штатах будут применять уже три вакцины от новой болезни. Ранее одобрение получили Pfizer и Moderna.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новоизбранный президент США ДжозефБайден продлил режим ЧС из-за коронавируса еще на год.