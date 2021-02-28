В России провели более 111 млн тестов на коронавирус

Российские медики проверили уже более 111 млн тестов на выявления новой коронавирусной инфекции за все время пандемии.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 февраля. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за прошедшие сутки проведено около 397 тысяч тестов. В связи с подозрением на заражение Covid-19 под медицинским наблюдением на сегодня остаются 565 001 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Чехия направила запрос России о поставках вакцины «Спутник V».