На турнире по дзюдо в Дагестане произошла массовая драка между зрителями и спортсменами

В субботу, 27 февраля, в городе Каспийск во время первенства Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по дзюдо среди юниоров, проходившем во Дворце спорта имени Али Алиева, произошла массовая драка.

Причиной конфликта, разросшегося в массовые беспорядки, стали напряженные отношения между осетинскими и дагестанскими болельщиками, сидевшими на одной трибуне. Один из зрителей запечатлел драку на видео, и на кадрах ролика заметно, что участниками инцидента стали десятки людей, включая участников соревнований.

Как разъяснили позже в министерстве спорта, конфликт разыгрался во время сражения за выход финал в весовой категории до 73 килограммов между дзюдоистами Абдулкадиром Абдулкадировым, выступающим за Дагестан, и Сарматом Голоевым, представляющим Республику Северная Осетия-Алания. В обстоятельствах драки уже разбираются дисциплинарная комиссия Федерации дзюдо Дагестана — спортсменов, участвовавших в конфликте, дисквалифицируют, передает РИА Новости слова председателя организации Хабиба Магомедова.

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