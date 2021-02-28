Седокова со скандалом покинула шоу Галкина после скандального видео

Седокова со скандалом покинула шоу Галкина после скандального видео
Анна Седакова покинула студию. Фото: instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова со скандалом покинула шоу ведущего Максима Галкина «Сегодня вечером» из-за ролика о ее личной жизни.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» стала гостьей программы на Первом канале. В рамках шоу зашла речь о «скандалах» артистки. Известно, что она трижды была замужем. На данный момент она состоит в браке с баскетболистом Янисом Тиммой.

В студии продемонстрировали сюжет о знаменитости, в котором говорилось о ее предыдущих отношениях. После исполнительница заявила, что корреспонденты канала рассуждали о ней предвзято, решив покинуть студию.

Галкин попытался остановить гостью, сказав, что в ролике нет ничего предосудительного. В ответ Седокова призвала всех девушек перестать мириться с унижениями, после чего вышла из съемочного павильона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анна Седокова вышла замуж в третий раз. Супругом певицы стал баскетболист Тимма.

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