Жители Петербурга удивлены пожелтевшей водой рек и каналов

Жители Петербурга удивлены пожелтевшей водой рек и каналов
Вода поменяла цвет после наступления оттепели, когда морозы резко сменились плюсовой температурой. Фото: Instagram @elektrovenik_25

В минувшие выходные жители Северной столицы заметили, что городские реки и каналы приобрели неприятно-грязный темно-желтый оттенок. Природа изменения цвета воды пока не выяснена.

Петербуржцы активно делятся в социальных сетях фото- и видеозаписями, на которых видно, что основные водные артерии — Фонтанка, канал Грибоедова, — похожи на канализационные стоки. При этом птицы, — утки и голуби, — находящиеся на льду, будто не замечают перемен и как ни в чем не бывало ищут в корм на подтаявшем льду.

Городские власти пока что не объяснили природу изменения цвета воды, а желтизна, между тем, разрастается, занимая все более внушительные площади.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росприроднадзор установит причину образования пены в Дудергофском канале. Тревогу забили местные жители, заметив «пенную вечеринку» в устье реки Дудергофки.

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