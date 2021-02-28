Главный инфекционист США призвал привиться любой доступной вакциной от коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал привиться от коронавируса любой имеющейся в доступе вакциной.

По его словам, он сам без колебаний привился бы вакциной Johnson & Johnson.

«Все три (одобренные в США вакцины — ред.) очень хорошие. Люди должны воспользоваться той, которая им наиболее доступна… Если J&J доступна сейчас, я бы поставил ее», — цитирует его NBC.

Он также отметил, что сам вакцинировался прививкой от Moderna.

По последним данным, в США зафиксировано 28 555 072 случаев коронавируса, число смертельных исходов достигло 511 999.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцины от коронавируса в Петербурге хватит еще на 10 дней. Всего в город поступило почти 350 тысяч доз антиковидной вакцины, при этом израсходовано уже 67%.