В Петербурге снижается заболеваемость коронавирусом, но медленнее, чем в январе

В ведомстве считают, что в ближайшее время может произойти формирование плато.

Глава Минздрава Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что в городе снижается заболеваемость коронавирусом, но медленнее, чем в январе. Своими наблюдениями он поделился сегодня, 28 февраля, на странице во «Вконтакте».

Глава ведомстве отметил, что за последнюю неделю в госпитализации нуждались более 2,5 тысяч человек, а на предыдущей неделе таких было на 3,2% меньше.

«Не исключено формирование плато при довольно высоком уровне заболеваемости»

– заявил Лисовец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный инфекционист США рассказал, какой фактор снижает эффективность вакцин.